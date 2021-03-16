Кличко виступив із терміновою заявою про "другий Буковель" — Києву загрожує ковідний колапс

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Ракурс

Коронавірус в Києві може спричинити колапс в лікарнях. Міський голова Віталій Кличко 16 березня з цього приводу звернувся до Кабміну розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні (у ній наразі перебуває столиця).

Під час термінового онлайн-брифінгу Кличко розповів, що у місті за півтора тижня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих подвоїлася.

«Ракурс» повідомляв про 999 нових випадків зараження за минулу добу.

Оскільки динаміка розповсюдження хвороби загрозлива, то Київ звернувся також до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби, аби ці відомства посилили контроль за дотриманням карантинних заходів.

Йдеться про проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, а також заповненість громадського транспорту.

Окремо Кличко згадав про футбольний матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Рома», який має відбутися на НСК «Олімпійський» у четвер, 18 березня.

На гру з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. До 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем! — заявив Кличко.

Він вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів. Від 17 лютого цього року міста не мають права посилювати карантинні обмеження на своїх територіях.