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Ракурс
Карантинные выплаты. Фото: Слово и дело

Выплаты предпринимателям на карантине восстанавливает Кабмин

22 мар 2021, 12:14
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Карантинные выплаты в 2021 году для предпринимателей пообещало государство в период жесткого карантина в регионах.

Соответствующую инициативу поддержали по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, введение карантинных выплат для предпринимателей в 2021 году обсудили сегодня, 22 марта.


Премьер-министр Денис Шмиагль поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики и Минрегионом, с привлечением местных властей, разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою предпринимательскую деятельность из-за введения «красного» уровня опасности коронавируса в их городе.

Напомним, ранее мы сообщали, что выплаты предпринимателям, которые должны помочь бизнесу во время карантина, уже выплачивали 21 декабря. Большинство предпринимателей получили государственную помощь.

Источник: Ракурс


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