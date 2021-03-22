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Ракурс
Карантинні виплати. Фото: Слово і діло

Виплати підприємцям на карантині відновлює Кабмін

22 бер 2021, 12:14
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Карантинні виплати у 2021 році для підприємців пообіцяла держава в період жорсткого карантину в регіонах.

Відповідну ініціативу підтримали за доручення президента Володимира Зеленського. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, запровадження карантинних виплат для підприємців у 2021 році обговорили сьогодні, 22 березня.


Прем'єр-міністр Денис Шмиагль доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики та Мінрегіоном, із залученням місцевої влади, розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою підприємницьку діяльність через запровадження «червоного» рівня небезпеки коронавірусу в їхньому місті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виплати підприємцям, які мають допомогти бізнесу під час карантину, вже виплачували 21 грудня. Більшість підприємців отримали державну допомогу.

Джерело: Ракурс


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