Виплати підприємцям на карантині відновлює Кабмін

Карантинні виплати. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n152078-vyplaty-pidpryiemcyam-na-karantyni-vidnovluie-kabmin.html

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Карантинні виплати у 2021 році для підприємців пообіцяла держава в період жорсткого карантину в регіонах.

Відповідну ініціативу підтримали за доручення президента Володимира Зеленського. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, запровадження карантинних виплат для підприємців у 2021 році обговорили сьогодні, 22 березня.

Прем'єр-міністр Денис Шмиагль доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики та Мінрегіоном, із залученням місцевої влади, розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою підприємницьку діяльність через запровадження «червоного» рівня небезпеки коронавірусу в їхньому місті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виплати підприємцям, які мають допомогти бізнесу під час карантину, вже виплачували 21 грудня. Більшість підприємців отримали державну допомогу.