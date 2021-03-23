Смертельное ДТП с украинцами в Польше. Фото: tvn24.pl

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В результате ДТП в Польше 22 марта погиб водитель украинского автобуса. 23-летний напарник по работе был его сыном, который находился за рулем в момент аварии.

Пострадавший водитель пока лежит в больнице. Его мать должна была 22 марта выехать в Польшу, однако пока информация о ней отсутствует. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Относительно погибшего. Мама должна вчера была ехать. Сегодня мы от нее информации не получали. Сын ее лежит в больнице, потому что это второй водитель. Он по-прежнему под наблюдением врачей. За рулем был сын, а погиб муж. Оба были водители, — пояснил консул.



Всего в результате аварии пострадало пять человек, двух из них в ближайшее время планируют выписать. Еще одна 74-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ее должны прооперировать.

Напомним, 22 марта стало известно, что в Польше на одной автомагистрали произошла вторая за месяц авария с украинцами. Автобус с украинскими номерами врезался в ограждение и упал в кювет. Один человек погиб, пятеро травмированы.