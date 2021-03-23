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Ракурс
Смертельна ДТП з українцями в Польщі. Фото: tvn24.pl

Смертельна ДТП з українцями в Польщі — водіями автобуса були батько та син

23 бер 2021, 18:40
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Внаслідок ДТП у Польщі 22 березня загинув водій українського автобуса. 23-річний напарник з роботи був його сином, який перебував за кермом у момент аварії.

Постраждалий водій наразі лежить у лікарні. Його матір повинна була 22 березня виїхати у Польщу, однак наразі інформація про неї відсутня. Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

Щодо загиблого. Мама повинна вчора була їхати. Сьогодні ми від неї інформації не маємо. Син її лежить у лікарні, бо це другий водій. Він так само під наглядом лікарів. За кермом був син, а загинув чоловік. Обоє були водіями, — пояснив консул.


Загалом внаслідок аварії постраждало п’ятеро осіб, двох з них найближчим часом планують виписати. Ще одна 74-річна жінка перебуває у важкому стані, її мають прооперувати.

Нагадаємо, 22 березня стало відомо, що у Польщі на одній автомагістралі сталася друга за місяць аварія з українцями. Автобус з українськими номерами врізався в огорожу та впав у кювет. Одна людина загинула, п’ятеро травмувалися.

Джерело: Ракурс


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