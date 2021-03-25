Умерший после вакцинации провизор из Черновцов болел COVID-19 - детали

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Ракурс

После вакцинации от коронавируса в Черновцах 24 марта умер от инсульта провизор аптеки военного госпиталя. Сегодня стало известно, что у мужчины была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, которой он, вероятно, заразился еще до прививки.

Кроме того, COVID-19 подтвердили у двух коллег умершего, с которыми он ранее вакцинировался. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на главу областного лабораторного центра Наталью Гопко.

По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавирусной болезни, они проявились на следующий день. Это связано с инкубационным периодом вируса.

Случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь. В то же время по словам гендиректора паталогоанатомического бюро Дмитрия Гречко, специалисты продолжают проводить анализы для установления точной причины смерти.

Напомним, в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. Мужчина имел сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. Недавно его вакцинировали от COVID-19.