Померлий після вакцинації провізор з Чернівців мав COVID-19 - деталі

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Після вакцинації від коронавірусу в Чернівцях 24 березня помер від інсульту провізор аптеки військового госпіталю. Сьогодні стало відомо, що у чоловіка було діагностовано коронавірусну інфекцію COVID-19, якою він, ймовірно, заразився ще до щеплення.

Окрім того, COVID-19 підтвердили у двох колег померлого, з якими він раніше вакцинувався. Про це пише «Суспільне» з посиланням на очільницю обласного лабораторного центру Наталію Гопко.

За її словами, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусної хвороби, вони проявилися на наступний день. Це пов’язано з інкубаційним періодом вірусу.

Випадок смерті не пов’язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба. Водночас за словами гендиректора паталогоанатомічного бюро Дмитра Гречка, спеціалісти продовжують проводити аналізи задля встановлення точної причини смерті.

Нагадаємо, у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Чоловік мав серцево-судинні захворювання, діабет та надмірну вагу. Нещодавно його вакцинували від COVID-19.