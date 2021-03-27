Суэцкий канал. Фото: BBC

https://racurs.ua/n152362-sueckiy-kanal-razblokiruut-uje-na-vyhodnyh-rabotaut-desyatki-buksirov-foto.html

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Суэцкий канал разблокируют уже в ближайшее время — японские владельцы судна заявили, что большой контейнеровоз могут снять с мели уже в субботу, 27 марта.

Президент компании Shoei Kisen Юкито Хигаки сообщил, что для углубления берегов и дна канала привлекли 10 буксиров. Об этом он заявил во время пресс-конференции.



Известно, что работы по удалению ила и песка продолжаются. Для этого используют дополнительные инструменты для дноуглубительных работ.

Отметим, что Ever Given застрял поперек Суэцкого канала во вторник, 23 марта, чем вызвал транспортный коллапс в море. В самом канале и на подходах к нему в Красном море образовалась пробка в более чем 200 судов.



Судно длиной 400 м и водоизмещением 200 тыс. тонн село на мель из-за сильного ветра и песчаной бури, которая ухудшила видимость. Для снятия с мели судна привлекли специальные спасательные компании, а советник президента Египта выразил надежду, что ситуация разрешится в течение двух-трех дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что Суэцкий канал, который полностью заблокирован из-за того, что одно из судов село на мель, повлиял на экспорт товаров между странами. Сейчас из-за задержки движения нанесен ущерб на 400 млн долларов.