Суецький канал. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n152362-sueckyy-kanal-rozblokuut-uje-na-vyhidnyh-pracuut-desyatky-buksyriv-foto.html

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Суецький канал розблокують уже найближчим часом — японські власники судна заявили, що великий контейнеровоз можуть зняти з мілини вже в суботу, 27 березня.

Президент компанії Shoei Kisen Юкіто Хігакі повідомив, що поглиблення берегів і дна каналу залучили 10 буксирів. Про це він заявив під час прес-конференції.





Наразі відомо, що роботи з видалення мулу й піску тривають. Для цього використовують додаткові інструменти для днопоглиблювальних робіт.

Зауважимо, що Ever Given став поперек Суецького каналу у вівторок, 23 березня, чим спричинив транспортний колапс у морі. У самому каналі та на підходах до нього в Червоному морі утворився затор на понад 200 суден.





Судно завдовжки 400 м і водотоннажністю 200 тисяч тонн сіло на мілину через сильний вітер та піщану бурю, яка погіршила видимість. Для зняття з мілини судна залучили спеціальні рятувальні компанії, а радник президента Єгипту висловлював сподівання, що ситуація вирішиться впродовж двох-трьох днів.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Суецький канал, який повністю заблокований через те, що одне із суден сіло на мілину, вплинув на експорт товарів між країнами. Наразі через затримку руху завдано збитків на 400 млн доларів.