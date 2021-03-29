От СНБО требуют закрыть «Россотрудничество» в Украине

От СНБО требуют закрыть «Россотрудничество» в Украинеhttps://racurs.ua/n152441-ot-snbo-trebuut-zakryt-rossotrudnichestvo-v-ukraine.htmlРакурс
Филиал государственного агентства «Россотрудничество» и его так называемый российский центр науки и культуры назвал Тараса Шевченко «российско-украинским» поэтом.
На странице этого «Россотрудничества» в Facebook 9 марта появился анонс мероприятия под названием «Международный творческий конкурс современных поэтов «День Шевченко». В анонсе украинца Тараса Шевченко называли «российско-украинским поэтом». Об этом 29 марта сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram-канале.
По этому поводу вот что хочется сказать. Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы
V—X вв.Когда РФ стыдно признавать, что без Королева космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща, — говорится в сообщении.
Ткаченко считает, что заявления «Россотрудничества» о «российско-украинском поэте Шевченко» — это мелкая информационная провокация. Министр выразил надежду, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос деятельности филиала «Россотрудничества» на территории Украины в ближайшее время.
Между тем в Министерстве иностранных дел Украины такое «обрусение» украинского художника назвали манипулятивным и дерзким посягательством страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Шевченко.
Напомним, Верховной Раде предлагают внести изменения в законодательство, которые запретят осуществлять в Украине пропаганду так называемого «русского мира». Инициаторами законопроекта являются народные депутаты из «Слуги народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук.