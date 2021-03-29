От СНБО требуют закрыть «Россотрудничество» в Украине. Фото: РНБО

https://racurs.ua/n152441-ot-snbo-trebuut-zakryt-rossotrudnichestvo-v-ukraine.html

Ракурс

Филиал государственного агентства «Россотрудничество» и его так называемый российский центр науки и культуры назвал Тараса Шевченко «российско-украинским» поэтом.

На странице этого «Россотрудничества» в Facebook 9 марта появился анонс мероприятия под названием «Международный творческий конкурс современных поэтов «День Шевченко». В анонсе украинца Тараса Шевченко называли «российско-украинским поэтом». Об этом 29 марта сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram-канале.

По этому поводу вот что хочется сказать. Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы V—X вв. Когда РФ стыдно признавать, что без Королева космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща, — говорится в сообщении.

Ткаченко считает, что заявления «Россотрудничества» о «российско-украинском поэте Шевченко» — это мелкая информационная провокация. Министр выразил надежду, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос деятельности филиала «Россотрудничества» на территории Украины в ближайшее время.

Между тем в Министерстве иностранных дел Украины такое «обрусение» украинского художника назвали манипулятивным и дерзким посягательством страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Шевченко.

Напомним, Верховной Раде предлагают внести изменения в законодательство, которые запретят осуществлять в Украине пропаганду так называемого «русского мира». Инициаторами законопроекта являются народные депутаты из «Слуги народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук.