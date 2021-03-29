Від РНБО вимагають закрити «Россотрудничество» в Україні. Фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n152441-vid-rnbo-vymagaut-zakryty-rossotrudnychestvo-v-ukrayini.html

Ракурс

Філія державної агенції «Россотрудничество» та її так званий російський центр науки та культури назвала Тараса Шевченка «російсько-українським» поетом.

На сторінці цього «Россотрудничеству» у Facebook9 березня з’явився анонс заходу під назвою «Міжнародний творчий конкурс сучасних поетів «День Шевченка». В анонсі українця Тараса Шевченка називали «російсько-українським поетом». Про це 29 березня повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram-каналі.

З цього приводу ось що хочеться сказати. Коли РФ не подобається, що Київ старший за Москву, вона в російськомовній Вікіпедії ставить вік нашої столиці V-X ст. Коли РФ соромно визнавати, що без Корольова космічна гонка між СРСР та США завершилася б розгромом радянської космічної програми, вони українця Корольова називають ледве не росіянином. Коли суто російські щі соромно презентувати іноземцям, вони привласнюють собі походження нашого борщу, — йдеться в повідомленні.

Ткаченко вважає, що заяви «Россотрудничества» про «російсько-українського поета Шевченка» — це дрібна інформаційна провокація. Міністр висловив надію, що Рада національної безпеки та оборони розгляне питання діяльності філії «Россотрудничества» на території України найближчим часом.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України таке «зросійщення» українського митця назвали маніпулятивним і зухвалим зазіханням країни-агресора на історико-культурну та філософську спадщину Шевченка.

Нагадаємо, Верховній Раді пропонують внести зміни до законодавства, які заборонять здійснювати в Україні пропаганду так званого «руського міра». Ініціаторами законопроекту є народні депутати зі «Слуги народу» Олег Дунда і Олександр Аліксійчук.