Ремень безопасности. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152941-skolko-ukraincev-polzuutsya-remnyami-bezopasnosti-opros-infografika.html

Ракурс

Ремни безопасности используют менее половины украинских водителей, тогда как 95% из них согласны, что ремни безопасности необходимы, чтобы уберечься в случае аварии.

Среди водителей и пассажиров в Украине провели опрос по использованию ремней безопасности. Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента национальной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

В ходе опроса среди украинских водителей были получены следующие результаты:

82% пассажиров на переднем сиденье утверждают, что пристегиваются, а 52% — делают это постоянно;

48% говорят, что пристегиваются время от времени, и лишь 3% — постоянно;

на заднем сиденье пристегиваются только 26%, и только 12% — привыкли делать это каждый раз;

69% родителей пристегивают детей, но только 61% родителей утверждают, что пристегивают их всегда.

Опрос «Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами» проводила компания Gradus Research в декабре 2020 года. В опросе приняла участие тысяча респондентов в возрасте 18 до 50 лет в городах Киев, Львов, Мариуполь, Одесса и Харьков.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения в правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов, вступили в силу в Украине. Новые изменения предусматривают, что водителям и пассажирам такси, а также инструкторам по вождению в населенном пункте и за его пределами, надо быть пристегнутыми ремнями безопасности. Авто должно быть полностью укомплектовано ремнями безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье.