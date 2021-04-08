Паски безпеки.Фото: Istock

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Паски безпеки використовують менш як половина українських водіїв, тоді як 95% з них згодні, що використовувати паски безпеки важливо, щоб уберегти життя в разі аварії.

Серед водіїв та пасажирів в Україні провели опитування щодо використання пасків безпеки. Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту національної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

Під час опитування серед українських водіїв були отримані такі результати:

82% пасажирів на передньому сидінні стверджують, що пристібаються, а 52% − роблять це постійно;

48% кажуть, що пристібаються час від часу, і лише 3% — постійно;

на задньому сидінні пристібаються тільки 26%, і лише 12% − звикли робити це щоразу;

69% батьків пристібають дітей, але тільки 61% батьків стверджують, що пристібають їх завжди.

Опитування «Сприйняття та використання пасків безпеки водіями та пасажирами» проводила компанія Gradus Research у грудні 2020 року. В опитуванні взяли участь тисяча респондентів віком 18 до 50 років у містах Київ, Львів, Маріуполь, Одеса й Харків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни до правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів, набули чинності в Україні. Нові зміни передбачають, що водіям та пасажирам таксі, а також інструкторам із водіння в населеному пункті та за його межами треба бути пристебнутими ременями безпеки. Такий авто має бути повністю укомплектоване ременями безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні.