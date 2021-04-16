Меркель сделала COVID-прививку проблемной в Европе вакцинойhttps://racurs.ua/n153385-merkel-sdelala-covid-privivku-problemnoy-v-evrope-vakcinoy.htmlРакурс
Ангела Меркель, канцлер Федеративной Республики Германия, вакцинировался от коронавируса.
Прививку главе немецкого правительства сделали проблемной вакциной AstraZeneca. В пятницу, 16 апреля, Меркель получила первый укол. Об этом сообщил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.
Я рада, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Спасибо всем, кто участвует в кампании по вакцинации — и всем, кто сделал прививку. Прививки — это ключ к преодолению пандемии, — заявила Меркель.
Зайберт также опубликовал сертификат и формуляр о сделанной прививке.
Как известно, 1 апреля вакцинировался от коронавируса президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Для прививки он также использовал препарат AstraZeneca.
Напомним, 14 апреля стало известно, что Дания отказалась от использования вакцины производства Oxford-AstraZeneca из-за опасений относительно случаев тромбозов. В заявлении Управления здравоохранения Дании отмечается, что новые исследования ученых показали более высокую, чем ожидалось, частоту образования тромбов после прививки этим препаратом.