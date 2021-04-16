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Ракурс
Меркель зробила COVID-щеплення. Фото: РІА Новости

Меркель зробила COVID-щеплення проблемною в Європі вакциною

16 кві 2021, 16:47
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Ангела Меркель, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, вакцинувалася від коронавірусу.

Щеплення главі німецького уряду зробили проблемною вакциною AstraZeneca. У п’ятницю, 16 квітня, Меркель отримала перший укол. Про це повідомив офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт на власній сторінці у Twitter.

Я рада, що сьогодні зробила перше щеплення AstraZeneca. Дякую всім, хто бере участь у кампанії з вакцинації — і всім, хто зробив щеплення. Щеплення— це ключ до подолання пандемії, — заявила Меркель.

Зайберт такожопублікував сертифікат і формуляр про зроблене щеплення.

Меркель зробила COVID-щеплення. Фото: Штеффен Зайберт у Twitter


Як відомо, 1 квітня вакцинувався від коронавірусу президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Для щеплення він також використав препарат AstraZeneca.

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що Данія відмовилася від використання вакцини виробництва Oxford-AstraZeneca через побоювання щодо випадків тромбозів. У заяві Управління охорони здоров’я Данії зазначається, що нові дослідження вчених показали вищу, ніж очікувалося, частоту утворення тромбів після щеплення цим препаратом.

Джерело: Ракурс


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