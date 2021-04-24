Самолетом Ан-26 МВД осуществили перевозку трем пациента органов от погибшего донора, фото: МВД

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Авиация Нацгвардии посодействовала срочной транспортировке органов от умершего донора из Запорожья в Киев, где их пересадили трем пациентам.

Органы для трансплантации взяли у 42-летней женщины, жизнь которой оборвал инсульт. Ее родственники позволили осуществить трансплантацию определенных органов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

По словам трансплантологов, в таких случаях очень важного оперативно прибыть к донору, а затем вернуться к реципиентам. Поэтому было решено задействовать самолет Ан-26 Нацгвардии, чтобы доставить медиков из Киева в Запорожье и вернуть их к пациентам в столице с изъятыми донорскими органами.

Когда операция по изъятию донорских органов будет завершена, отсчет пойдет на часы. Нельзя терять время, — подчеркивает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

О смерти женщины стало известно вчера, 23 апреля, сообщил Геращенко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Геращенко, менее чем за час самолет был заправлен и готов к вылету в Запорожье. У донора взяли две почки и печень.

Одну из почек пересадили на месте в областной клинической больнице, вторая — предназначена для 11-летнего мальчика, который более двух лет жил в клинике «Охматдет», будучи привязанным к аппарату «искусственная почка».

Это вторая трансплантация почки ребенку от умершего донора. Ранее трансплантации детям в Украине делались только от их родных, но это было возможно не всегда из-за биологической несовместимости, — отметил Геращенко.

Донорскую печень пересадили пациенту, который без такой пересадки умер бы в течение нескольких месяцев, добавил замминистра.

Напомним, в Украине недавно обновили требования к донорам крови.