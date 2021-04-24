Літаком Ан-26 МВС здійснили перевезення трьом пацієнтам органів від загиблого донора, фото: МВС

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Авіація Нацгвардії посприяла терміновому транспортуванню органів від померлого донора із Запоріжжя до Києва, де їх пересадили трьом пацієнтам.

Органи для трансплантації взяли у 42-річної жінки, життя якої обірвав інсульт. Її родичі дозволили здійснити трансплантацію певних органів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

За словами трансплантологів, у таких випадках дуже важливого оперативно прибути до донора, а потім повернутися до реципієнтів. Тож було вирішено задіяти літак Ан-26 Нацгвардії, щоб доставити медиків з Києва до Запоріжжя та повернути їх до пацієнтів у столиці з вилученими донорськими органами.

Коли операція з вилучення донорських органів буде завершена, відлік піде на години. Не можна втрачати час, — зазначає заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про смерть жінки стало відомо вчора, 23 квітня, повідомив Геращенко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

За словами Геращенка, менш ніж за годину літак був заправлений і готовий до вильоту в Запоріжжя. У донора взяли дві нирки та печінку.

Одну з нирок пересадили на місці в обласній клінічній лікарні, друга — призначалася для 11-річного хлопчика, який понад два роки жив у клініці «Охматдит», будучи прив’язаним до апарату «штучна нирка».

Це друга трансплантація нирки дитині від померлого донора. Раніше трансплантації дітям в Україні робилися тільки від їх рідних, але це було можливо не завжди через біологічну несумісність, — зазначив Геращенко.

Донорську печінку пересадили пацієнту, який без такої пересадки помер би протягом декількох місяців, додав заступник міністра.

Нагадаємо, в Україні нещодавно оновили вимоги до донорів крові.