Партия «Голос» — это не выступления в клубах и на стадионах — Рудик об амбициях Притулы. Фото: Фейсбук

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Кира Рудик, председатель партии «Голос», отреагировала на заявление шоумена Сергея Притулы, который рассказал, что хочет стать новым руководителем партии.

Господин Притула с нами полтора года. За это время у него было много разных амбиций: быть депутатом Киевсовета, быть мэром, быть членом политсовета, потом он снова возвращался к своей карьере в шоу-бизнесе, потом он хотел делать, кажется, свою партию, теперь он хочет возглавить «Голос». Конечно, это хорошо, что у человека в партии «Голос» есть такие активные амбиции, — сказала Рудик в комментарии изданию «Радио Свобода».

Она подчеркнула, что съезд партии состоится, как и запланировано, в середине лета и он решит, имеют ли амбиции Притулы право на существование.

По словам руководителя «Голоса», на предыдущем съезде партии она получила 90% поддержки и, по ее мнению, сейчас эта поддержка сохраняется.

У нас есть определенные политические амбиции у людей. Это, конечно, очень хорошо, потому что партия должна состоять из амбициозных, активных людей. У нас в партии люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны (как, например, Святославу Вакарчуку), ведут за собой людей. Но партийная работа — это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это — системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется, — сказала Рудик.

По ее словам, все процессы, которые сейчас происходят в партии, является «болезнью роста» и обязательно пройдут. Рудик также отметила, что разногласий по ценностным ориентирам в «Голосе» сейчас нет.

Напомним, один из фронтменов партии «Голос» и телеведущий Сергей Притула рассказал о своих собственных политических амбициях и конфликте в политсиле Святослава Вакарчука. Он заявил, что видит себя новым руководителем «Голоса».

Источник: «Радио Свобода»