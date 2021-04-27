Партія «Голос» — це не виступи в клубах і на стадіонах — Рудик про амбіції Притули. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n153850-partiya-golos-ce-ne-vystupy-v-klubah-i-na-stadionah-rudyk-pro-ambiciyi-prytuly.html

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Кіра Рудик, очільниця партії «Голос», відреагувала на заяву шоумена Сергія Притули, який розповів, що хоче стати новим очільником партії.

Пан Притула з нами півтора року. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоу-бізнесової кар'єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити «Голос». Звичайно, це добре, що у людини у партії «Голос» є такі активні амбіції, — сказала Рудик у коментарі виданню «Радіо Свобода».

Вона наголосила, що з’їзд партії відбудеться, як і заплановано, в середині літа і він вирішить, чи мають амбіції Притули право на існування.

За словами очільниці «Голосу», на попередньому з’їзді партії вона отримала 90% підтримки і, на її думку, зараз ця підтримка зберігається.

У нас є певні політичні амбіції у людей. Це, звичайно, дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних, активних людей. У нас у партії люди із шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні (як, наприклад, Святославу Вакарчуку), ведуть за собою людей. Але партійна робота — це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це — системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається, — сказала Рудик.

За її словами, всі процеси, які наразі відбуваються у партії, є «хворобою росту» і обов’язково минуть. Рудик також наголосила, що розбіжностей щодо ціннісних орієнтирів у «Голосі» нині немає.

Нагадаємо, один з фронтменів партії «Голос» та телеведучий Сергій Притула розповів про свої власні політичні амбіції й конфлікт у політсилі Святослава Вакарчука. Він заявив, що бачить себе новим керівником «Голосу».

Джерело: «Радіо Свобода»