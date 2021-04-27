Тепло возвращается, фото:pixabay

https://racurs.ua/n153881-teplo-vozvraschaetsya-pogoda-v-ukraine-na-28-aprelya-karta.html

Ракурс

В среду, 28 апреля, в Украине преимущественно без осадков. Ночной дождь с мокрым снегом прогнозируют лишь в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.



Температура ночью в южной части и восточных областях +3…+5°, на поверхности почвы небольшие заморозки 0…- 2°, на остальной территории сильные заморозки в воздухе -1…- 3°.



Днем 28 апреля будет 10−16°. На высокогорье Карпат температура ночью 1−6° мороза, днем ​​3−8° тепла. Ветер восточный с переходом на северо-восточный и юго-восточный, 3−8 м / с.



Погода в Киеве 28 апреля осадков не предусматривает. В столице ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +11… + 13°. Ночью заморозки в воздухе 0…- 2°.



Погода в Харькове 28 апреля будет облачной, но без осадков. Ночью ожидаются заморозки 0…- 2°. Днем воздух прогреется до +11… + 13°.



Погода в Днепре 28 апреля отметится ночным дождем с мокрым снегом. Утром распогодится и больше в этот день осадков не предвидится. Столбики термометров днем ​​покажут +12 … + 14°, ночью — от + 1° до + 3°.



Погода в Одессе 28 апреля будет без осадков. Ночная температура составит + 1… + 3°. Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Днем воздух прогреется до +11… + 13°.



Погода во Львове 28 апреля будет с сильными ночными заморозками -1…- 3°. Однако днем ​​воздух прогреется до + 12 …+14°. В этот день дождей во Львове не предвидится.



Погода в Закарпатье 28 апреля удивит разницей температур. Днем воздух прогреется до +14… + 16°, а вот ночь ожидается холодной и с заморозками 0…- 2°.





Геомагнитная обстановка в Киеве 28 апреля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.