Тепло повертається, фото:pixabay

https://racurs.ua/ua/n153881-teplo-povertaietsya-pogoda-v-ukrayini-na-28-kvitnya-karta.html

Ракурс

У середу, 28 квітня, в Україні буде переважно без опадів. Нічний дощ з мокрим снігом прогнозують лише у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Температура вночі у південній частині та східних областях 3−5° тепла, на поверхні ґрунту невеликі заморозки 0…-2°, на решті території сильні заморозки у повітрі −1…−3°.

Вдень 28 квітня буде 10−14°. На високогір’ї Карпат температура вночі -1−6° морозу, вдень 3−8° тепла. Вітер східний з переходом на північно-східний та південно-східний, 3−8° м/с.

Погода у Києві 28 квітня опадів не передбачає. В столиці очікується мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +11…+13°. Вночі заморозки у повітрі 0…-2°.

Погода в Харкові 28 квітня буде похмурою, але без опадів. Вночі очікуються заморозки 0…-2°. Вдень повітря прогріється до +11…+13°.

Погода у Дніпрі 28 квітня відзначиться нічним дощем з мокрим снігом. Вранці розпогодиться і більше цього дня опадів не передбачається. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +12…+14°, вночі — від +1° до +3°.

Погода в Одесі 28 квітня буде без опадів. Нічна температура становитиме +1…+3°. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Вдень повітря прогріється до +11…+13°.

Погода у Львові 28 квітня буде з сильними нічними заморозками −1…−3°. Проте вдень повітря прогріється до +12…+14°. Цього дня дощів у Львові не передбачається.

Погода на Закарпатті 28 квітня здивує різницею температур. Вдень повітря прогріється до +14…+16, а от ніч очікується холодною і з заморозками 0…-2°.

Геомагнітний стан у Києві 28 квітня буде досить спокійним, упродовж доби очікуються невеликі збурення.