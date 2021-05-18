Динамику изменения погоды в мире за 2020 год показали синоптики. Фото: transkarpatia.net

https://racurs.ua/n154803-kaprizy-prirody-v-mire-za-2020-god-sinoptiki-pokazali-na-video.html

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Всестороннюю картину о погоде по всей планете Земля за 2020 год показали синоптики.

Европейское агентство из запуска метеорологических спутников EUMETSAT в сотрудничестве с Китайским метеорологическим центром (CMA), Японским метеорологическим агентством (JMA) и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) объединили данные различных метеорологических спутников и создали видеоролик «Год погоды». Кадры демонстрируют динамику синоптических процессов в мире, ежедневно в течение прошлого года. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

Синоптики отмечают, что наиболее мощные штормы отмечены надписями и цветами — от светло-желтого до красного в зависимости от их интенсивности. Отмечается, что наиболее сложные погодные условия наблюдались в Северной Атлантике, здесь за год наблюдалось 30 сильных штормов.

Напомним, Гидрометцентр Украины обещал, что погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето. Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла.