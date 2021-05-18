Динаміку зміни погоди у світі за 2020 рік показали синоптики. Фото: transkarpatia.net

https://racurs.ua/ua/n154803-prymhy-pryrody-v-sviti-za-2020-rik-synoptyky-pokazaly-na-video.html

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Всебічну картину про погоду по всій планеті Земля за 2020 рік показали синоптики.

Європейська агенція з запуску метеорологічних супутників EUMETSAT у співпраці з Китайським метеорологічним центром (CMA), Японським метеорологічним агентством (JMA) та Національним управлінням океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) об'єднали дані різних метеорологічних супутників й створили відеоролик «Рік погоди». Кадридемонструютьдинаміку синоптичних процесів у світі, щоденно протягом минулогороку. Про це повідомив український Гідрометцентр у Facebook.

Синоптики зазначають, що найбільш потужні шторми відмічені надписами та кольорами — від світло-жовтого до червоного залежно від їх інтенсивності. Наголошується, що найбільш складні погодні умови спостерігалися в Північній Атлантиці, тут за рік спостерігалось 30 сильних штормів.

Нагадаємо, Гідрометцентр України обіцяв, що погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.