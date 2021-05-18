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Ракурс
Динаміку зміни погоди у світі за 2020 рік показали синоптики. Фото: transkarpatia.net

Примхи природи в світі за 2020 рік синоптики показали на відео

18 тра 2021, 15:57
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Всебічну картину про погоду по всій планеті Земля за 2020 рік показали синоптики.

Європейська агенція з запуску метеорологічних супутників EUMETSAT у співпраці з Китайським метеорологічним центром (CMA), Японським метеорологічним агентством (JMA) та Національним управлінням океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) об'єднали дані різних метеорологічних супутників й створили відеоролик «Рік погоди». Кадридемонструютьдинаміку синоптичних процесів у світі, щоденно протягом минулогороку. Про це повідомив український Гідрометцентр у Facebook.

Синоптики зазначають, що найбільш потужні шторми відмічені надписами та кольорами — від світло-жовтого до червоного залежно від їх інтенсивності. Наголошується, що найбільш складні погодні умови спостерігалися в Північній Атлантиці, тут за рік спостерігалось 30 сильних штормів.


Нагадаємо, Гідрометцентр України обіцяв, що погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.

Джерело: Ракурс


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