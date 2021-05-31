Чемпион мира из Украины будет играть за Грузию — таким было желание дедушки

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Ракурс

Георгий Цитаишвили получил грузинский паспорт и будет играть за национальную сборную этой страны.

20-летний Цитаишвили в составе юношеской сборной Украины стал чемпионом мира в 2019 году. Полузащитник «Динамо» вторую половину этого сезона провел в аренде в «Ворскле». Права на игрока принадлежат киевскому «Динамо».

О решении футболиста сообщила в Facebook Грузинская футбольная федерация. Она опубликовала несколько фото с футболистом в форме своей сборной.

Ранее в СМИ сообщалось, что решение Цитаишвили играть за национальную команду исторической родины связано с желанием дедушки Георгия. О нем футболист узнал на похоронах от родственников.

Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель. Обещаю грузинским болельщикам, что когда выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды, — прокомментировал Цитаишвили.



Футболист родился в Израиле, где его отец выступал за израильский футбольный клуб «Хапоэль» (Ришон-ле-Цион). Когда Георгию было 11 лет, он попал на просмотр в футбольную академию «Барселоны». Просмотр прошел успешно, Георгия готовы были зачислить в академию, но детям возраста не позволяли жить на тренировочной базе «Барсы». Цитаишвили начал учиться в футбольной академии киевского «Динамо».

15 июня 2019 года Цитаишвили стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, забив в финале третий гол в ворота сборной Южной Кореи.