Чемпіон світу з України гратиме за Грузію — таким було бажання дідуся

https://racurs.ua/ua/n155376-chempion-svitu-z-ukrayiny-gratyme-za-gruziu-takym-bulo-bajannya-didusya.html

Ракурс

Георгій Цітаішвілі отримав грузинський паспорт і гратиме за національну збірну цієї країни.

20-річний Цітаішвілі у складі юнацької збірної України став чемпіоном світу у 2019 році. Півзахисник «Динамо» другу половину цього сезону провів в оренді в «Ворсклі». Права на гравця належать київському «Динамо».

Про рішення футболіста повідомила у Facebook Грузинська футбольна федерація. Вона опублікувала кілька фото з футболістом у формі своєї збірної.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що рішення Цітаішвілі грати за національну команду історичної батьківщини пов’язане із бажанням дідуся Георгія. Про нього футболіст дізнався на похоронах від родичів.

Я завжди хотів грати за збірну Грузії, батьки і члени родини багато говорили зі мною про це. Перш за все я повинен грати на високому рівні в клубі, щоб мене викликали в збірну, це моя мета. Обіцяю грузинським уболівальникам, коли я вийду на поле у футболці збірної Грузії, я витрачу весь свій час на успіх команди, — прокоментував Цітаішвілі.



Футболіст народився в Ізраїлі, де його батько виступав за ізраїльський футбольний клуб «Хапоель» (Рішон-ле-Ціон). Коли Георгію було 11 років, він потрапив на перегляд у футбольну академію «Барселони», «Ла Масію». Перегляд пройшов успішно, юнака готові були зарахувати в академію, але хлопцям його віку не дозволяли жити на тренувальній базі «Барси». Цітаішвілі почав вчитися у футбольній академії київського «Динамо».

15 червня 2019 року Цітаішвілі став чемпіоном світу в складі збірної України U-20, забивши в фіналі третій гол у ворота збірної Південної Кореї.