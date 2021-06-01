Дудл. Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n155438-den-zaschity-detey-google-pozdravil-malyshey-prazdnichnym-dudlom-foto.html

Ракурс

Первый день лета компания Google (Гугл) решила «разукрасить» новым дудлом, созданным ко Дню защиты детей.

Новый дудл выполнен в стиле детского рисунка на асфальте. Соответствующее изображение появилось на главной странице поисковика сегодня, 1 июня.



Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник был установлен в 1949 году в Париже по решению конгресса Международной демократической федерации женщин.

Праздник символизирует заботу о детях и защиту детей от социальных, экономических, психологических проблем, независимо от их происхождения, статуса и расы. Сейчас ООН вместе со многими международными фондами и организациями пытаются обеспечить базовые потребности детей во всем мире. Поскольку каждый четвертый житель планеты — ребенок, такие меры имеют особое значение.

В Украине День защиты детей впервые отметили в 1998 году. С тех пор первый день лета для детей традиционно является праздничным.

Напомним, ранее мы сообщали, что День защиты детей — это международный праздник, который отмечается ежегодно 1 июня и имеет целью привлечь внимание к проблеме соблюдения прав детей независимо от цвета кожи, национальности и статуса.