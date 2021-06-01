Дудл. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n155438-den-zahystu-ditey-google-pryvitav-malechu-svyatkovym-dudlom-foto.html

Ракурс

Перший день літа компанія Google (Гугл) вирішила прикрасити новим дудлом, який присвячений Дню захисту дітей.

Новий дудл виконаний у стилі дитячого малюнку на асфальті. Відповідне зображення з’явилося на головній сторінці пошуковика сьогодні, 1 червня.





Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня. Це свято було встановлене в 1949 році в Парижі за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок.

Свято символізує турботу про дітей та захист малюків від соціальних, економічних, психологічних проблем, не залежно від їхнього походження, статусу та раси. Зараз ООН разом із багатьма міжнародними фондами й організаціями намагаються забезпечити базові потреби дітей в усьому світі. Оскільки кожен четвертий житель планети — дитина, такі заходи мають особливе значення.

В Україні День захисту дітей уперше відзначили в 1998 році. Відтоді перший день літа для дітей традиційно є святковим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День захисту дітей — це міжнародне свято, яке святкується щорічно 1 червня та має на меті привернути увагу до проблеми дотримання прав дітей незалежно від кольору шкіри, національності та майнового статусу.