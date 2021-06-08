Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Поезд зажал мужчину к платформе в Киеве, он погиб

Поезд зажал мужчину к платформе в Киеве, он погиб (ФОТО)

8 июн 2021, 17:21
999

В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины, которого зажало между платформой и вагоном поезда.

Трагедия произошла 8 июня на улице Вадима Гетьмана на станции «Караваевы дачи». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Известно, что мужчину в возрасте до 30 лет железнодорожным вагоном прижало к посадочной платформе. От полученных травм он скончался на месте происшествия.


С помощью гидравлического инструмента тело погибшего деблокировали и передали медикам. Обстоятельства трагического случая устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы сообщали, что неудавшийся самоубийца сиганул под поезд в метро Киева и остановил движение транспорта.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров