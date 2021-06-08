Поезд зажал мужчину к платформе в Киеве, он погиб

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Ракурс

В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины, которого зажало между платформой и вагоном поезда.

Трагедия произошла 8 июня на улице Вадима Гетьмана на станции «Караваевы дачи». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Известно, что мужчину в возрасте до 30 лет железнодорожным вагоном прижало к посадочной платформе. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

С помощью гидравлического инструмента тело погибшего деблокировали и передали медикам. Обстоятельства трагического случая устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы сообщали, что неудавшийся самоубийца сиганул под поезд в метро Киева и остановил движение транспорта.