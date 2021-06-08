Потяг затиснув чоловіка до платформи в Києві, він загинув

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У Києві рятувальники деблокували тіло чоловіка, якого затисло між платформою та вагоном потяга.

Трагедія сталася 8 червня на вулиці Вадима Гетьмана на станції «Караваєві дачі». Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Відомо, що чоловіка віком до 30 років залізничним вагоном притисло до посадочної платформи. Від отриманих травм людина померла на місці події.

За допомогою гідравлічного інструменту тіло загиблого деблокували та передали медикам. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що невдалий самогубець стрибнув під потяг у метро Києва та зупинив рух транспорту.