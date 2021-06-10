Петр Порошенко, фото: «Европейская правда»

https://racurs.ua/n155930-u-poroshenko-trebuut-proverit-v-centre-protivodeystviya-dezinformacii-novyy-feyk.html

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«Европейская солидарность» заявляет о целенаправленное распространение сегодня рядом СМИ фейковой информации о якобы принудительном вызове пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Соответствующий вызов на допрос был якобы связан с делом о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин, в рамках которого ГБР в мае 2020 года пришло с обыском в столичный музей Гончара. Об этом сообщает пресс-служба «Евросолидарности».

Эта информация подавалась как «сенсационная новость» и была массово размещена на подконтрольных власти СМИ, — отмечают в политсиле.

Также в «Евросолидарности» обратились к созданному недавно в Украине Центру противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Европейская Солидарность» призывает недавно созданный Зеленским с большой помпой Центр противодействия фейкам (Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины) провести расследование, наконец показать свою эффективность и принять необходимые меры для предупреждения подобных фейковых кампаний со стороны власти в будущем, — подчеривается в заявлении политсилы.

Кроме некоторых украинских СМИ, информацию о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос опубликовало российское информагентство ТАСС, а также в своем Telegram-канале разместил народный депутат из «Слуги народа» Юрий Камельчук.

Камельчук впоследствии опубликовал опровержение, заявив, что «едва не повелся» на фейк, которые распространяет «российский сайт».

Напомним, в созданном в марте Центр противодействия дезинформации в настоящее время работает только один человек — директор Полина Лысенко, которой с апреля не начисляют зарплату.