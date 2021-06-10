У Порошенка вимагають перевірити у Центрі протидії дезінформації фейк про допит

Петро Порошенко, фото: «Європейська правда»

https://racurs.ua/ua/n155930-u-poroshenka-vymagaut-pereviryty-u-centri-protydiyi-dezinformaciyi-feyk-pro-dopyt.html

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«Європейська солідарність» заявляє про цілеспрямоване поширення сьогодні низкою ЗМІ фейкової інформації про нібито примусовий виклик п’ятого президента України Петра Порошенка на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідний виклик на допит був нібито пов’язаний зі справою про переміщення через митний кордон України 43 картин, в межах якої ДБР у травні 2020 року прийшло з обшуком до столичного музею Гончара. Про це повідомляє прес-служба «Євросолідарності».

Ця інформація подавалася як «сенсаційна новина» і була масово розміщена на підконтрольних владі ЗМІ, — зазначають у політсилі.

Також у «Євросолідарності» звернулися до створеного нещодавно в Україні Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

«Європейська Солідарність» закликає нещодавно утворений Зеленським з великою помпою Центр протидії фейків (Центр протидії дезінформації при РНБО України) провести розслідування, нарешті показати свою ефективність і вжити необхідних заходів для попередження подібних фейкових кампаній з боку влади в майбутньому, — наголошується в заяві політсили.

Окрім деяких українських ЗМІ, інформацію про нібито примусовий виклик Порошенка на допит опублікувало російське інформагентство ТАСС, а також у своєму Telegram-каналі розмістив народний депутат зі «Слуги народу» Юрій Камельчук.

Камельчук згодом опублікував спростування, заявивши, що «ледь не повівся» на фейк, які розповсюджує «російський сайт».

Нагадаємо, у створеному в березні Центр протидії дезінформації наразі працює лише одна людина — директора Поліна Лисенко, якій з квітня не нараховують зарплату.