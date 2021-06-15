Зарплату части педагогов во Львове повысили до 1 тыс. долларов. Фото: narodna-pravda.ua

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Во Львове директорам всех школ повысили зарплату до 27 тыс. грн, что эквивалентно 1 тыс. долл. Такую зарплату педагоги будут получать с сентября 2021 года.

Повышение коснется и директоров сельских школ, входящих во Львовскую территориальную общину (ОТО). Решение принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

Из городского бюджета на зарплаты выделят 15 млн грн, а в следующем году — 45 млн грн.

Первый заместитель мэра Андрей Москаленко добавил, что в этом году во Львове объявят конкурсы на должность директора 44 городских школ. Всего в Львовской ОТО есть 127 общеобразовательных школ.

Мы видим во Львове успешные школы, которые излучают энергию, где стоят очереди из детей и родителей. А с другой стороны видим школы, где есть покой. Поэтому имея перед собой задачу найти лучших 44 претендента на директоров, мы должны им сказать, что вы будете иметь зарплату не меньше 27 тыс. грн, — сказал мэр Андрей Садовый.



Напомним, в Украине педагоги могут сделать прививки от коронавируса. Для того чтобы записаться на вакцинации от коронавируса, работники учреждений образования должны обратиться к своим руководителям.