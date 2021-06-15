Зарплату частині освітян у Львові підвищили до 1 тис. доларів. Фото: narodna-pravda.ua

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У Львові директорам усіх шкіл підвищили зарплату до 27 тис. грн, що еквівалентно 1 тис. дол. Таку зарплату педагоги будуть отримувати з вересня 2021 року.

Підвищення стосуватиметься і директорів сільських шкіл, які входять до Львівської територіальної громади (ОТГ). Рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради.

З міського бюджету на зарплати виділять 15 млн грн, а вже наступного року — 45 млн грн.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко додав, що цього року у Львові оголосять конкурси на посаду директора 44 міських шкіл. Всього у Львівській ОТГ є 127 загальноосвітніх шкіл.

Ми бачимо у Львові успішні школи, які випромінюють енергію, де стоять черги з дітей і батьків. А з іншого боку бачимо школи, де є спокій. Тому маючи перед собою завдання знайти найкращих 44 претенденти на директорів, ми повинні їм сказати, що ви будете мати зарплату не менше 27 тис. грн, — сказав мер Андрій Садовий.



Нагадаємо, в Україні педагоги можуть зробити щеплення від коронавірусу. Для того щоб записатися на вакцинацію, працівники закладів освіти повинні звернутися до своїх керівників.