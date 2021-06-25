Санкции СНБО — все отстраненные львовские таможенники вернулись на свои должностиhttps://racurs.ua/n156591-sankcii-snbo-vse-otstranennye-lvovskie-tamojenniki-vernulis-na-svoi-doljnosti.htmlРакурс
Таможенники Львовщины, отстраненные по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за подозрений в коррупции и контрабанде, вернулись на свои должности.
Проверки всех 46 отстраненных сотрудников Галицкой таможни не выявили правонарушений в их действиях. Об этом сообщает издание Zaxid.net.
В начале апреля Гостаможслужба сообщала об отстранении более 100 своих работников, среди которых 17 — руководители таможен и таможенных постов, после соответствующего решения СНБО.
Наибольшее количество таможенников тогда отстранили в Галицкой таможне — 46 человек.
В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности, — отмечается в ответе ведомства на информационный запрос издания.
По еще 22 должностных лицах Гостаможслужбы дисциплинарные производства продолжены.
Напомним, в начале июня правоохранители во время проведения обыска в автомобиле начальника смены таможенного поста «Ягодин», который в начале апреля был среди отстраненных через решение СНБО сотрудников таможни, обнаружили более 700 тыс. долл. США.
Источник: Zaxid.net