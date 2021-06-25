Отстраненные таможенники вернулись на свои должности, фото: «Агрополит»

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Таможенники Львовщины, отстраненные по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за подозрений в коррупции и контрабанде, вернулись на свои должности.

Проверки всех 46 отстраненных сотрудников Галицкой таможни не выявили правонарушений в их действиях. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

В начале апреля Гостаможслужба сообщала об отстранении более 100 своих работников, среди которых 17 — руководители таможен и таможенных постов, после соответствующего решения СНБО.

Наибольшее количество таможенников тогда отстранили в Галицкой таможне — 46 человек.

В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности, — отмечается в ответе ведомства на информационный запрос издания.

По еще 22 должностных лицах Гостаможслужбы дисциплинарные производства продолжены.

Напомним, в начале июня правоохранители во время проведения обыска в автомобиле начальника смены таможенного поста «Ягодин», который в начале апреля был среди отстраненных через решение СНБО сотрудников таможни, обнаружили более 700 тыс. долл. США.

Источник: Zaxid.net