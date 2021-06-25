Відсторонені митники повернулися на свої посади, фото: «Агрополіт»

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Митники Львівщини, відсторонені за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) через підозри в корупції та контрабанді, повернулися на свої посади.

Перевірки усіх 46 відсторонених співробітників Галицької митниці не виявили правопорушень у їхніх діях. Про це повідомляє видання Zaxid.net.

На початку квітня Держмитслужба повідомляла про відсторонення понад 100 своїх працівників, серед яких 17 — керівники митниць та митних постів, після відповідного рішення РНБО.

Найбільшу кількість митників тоді відсторонили у Галицькій митниці — 46 осіб.

На цей час дисциплінарні провадження стосовно 127 посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, з яких 46 посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби, закриті у зв’язку з невстановленням в їх діях дисциплінарного проступку та підстав для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності, — зазначається у відповіді відомства на інформаційний запит видання.

Щодо ще 22 посадовців Держмитслужби дисциплінарні провадження продовжені.

Нагадаємо, на початку червня правоохоронці під час проведення обшуку в автомобілі начальника зміни митного посту «Ягодин», який на початку квітня був серед відсторонених через рішення РНБО співробітників митниці, виявили понад 700 тис. дол. США.

Джерело: Zaxid.net