Гиперзвуковые ракеты Россия перебросила в Сирию. Фото: РБК

https://racurs.ua/n156593-giperzvukovye-rakety-rossiya-perebrosila-v-siriu.html

Ракурс

Россия перебросила в Сирию гиперзвуковые ракеты в «рамках учений» — их доставили на авиабазу Хмеймим.

Сирия получила два истребителя МиГ-31к, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщает РИА «Новости».

В Минобороны РФ рассказали, что истребители перебазировали для совместных учений сил постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море и авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они начались 25 июня.

Отмечается, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна развивать скорость, превышающую десять скоростей звука. Дальность полета «Кинжал» достигает 2 тыс. км. Кроме того, ракета преодолевает системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, ранее мы сообщали, что Израиль нанес удар по целям на юге Сирии. В израильской армии заявили, что удар был нанесен после того, как с юга Сирии выпустили снаряды в направлении Голанских высот.

Источник: РИА «Новости»