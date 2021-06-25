Гіперзвукові ракети Росія перекинула в Сирію. Фото: РБК

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Росія перекинула в Сирію гіперзвукові ракети в межах навчань — їх доставили на авіабазу Хмеймім.

Сирія дістала два винищувачі МіГ-31к, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинджал». Про це повідомляє РІА «Новости».

У Міноборони РФ розповіли, що винищувачі перебазовували в межах спільних навчань сил постійного оперативного з'єднання Військово-морського флоту (ВМФ) Росії в Середземному морі та авіації Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії. Вони почалися 25 червня.

Зазначається, що гіперзвукова ракета «Кинджал» здатна розвивати швидкість, яка перевищує десять швидкостей звуку. Дальність польоту «Кинджал» досягає 2 тис. км. Крім того, ракета долає системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ізраїль завдав удару по цілях на півдні Сирії. В ізраїльській армії заявили, що удар було завдано після того, як із півдня Сирії випустили снаряди в напрямку Голанських висот.

Джерело: РІА «Новости»