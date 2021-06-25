Ранее неизвестный вид людей нашли ученые. Фото: IStock

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Ракурс

Палеоантропологи нашли необычные окаменелости, принадлежавшие человеку, жившему около 140−120 тыс. лет назад, и которые нельзя отнести к определенному известному виду.

Ученые с осторожностью предполагают, что это ранее неизвестный промежуточный вид Homo Nesher Ramla, который мог заселять Юго-Западную Азию в промежутке между 420 и 120 тыс. лет назад. Об этом сообщает Science.

Ученые из девяти стран провели исследование нескольких окаменелостей, обнаруженных на стоянке Нешер Рамла эпохи среднего плейстоцена. В распоряжении исследователей оказались почти полная правая теменная кость и четыре фрагмента левой, а также почти целая нижняя челюсть.





Их обнаружили в нижнем археологическом слое вместе с костями животных и кремневыми орудиями. Общая морфология теменных костей указывает на архаичный низкий свод черепа, который типичен для людей среднего плейстоцена и существенно отличается от Homo sapiens. Нижняя челюсть также демонстрирует схожесть с некоторыми чертами от неандертальцев.

Это указывает на уникальное сочетание архаических и неандертальских черт, подтверждающих существование местной левантийской популяции людей в конце среднего плейстоцена. Таким образом окаменелости из Нешер Рамлы закрывают пробел в археологической летописи. Они могут относиться к сохранившейся до 140−120 тыс. лет назад популяции среднеплейстоценовых Homo Юго-Западной Азии, появившейся в регионе около 420 тыс. лет назад и внесшей генетический вклад в другие виды.





Напомним, ранее мы сообщали, что новый вид динозавров-гигантов открыли в Австралии — австралотитан (Australotitan cooperensis), длиной с баскетбольную площадку, жил в Австралии 96 млн лет назад. Динозавр был 30 метров в длину и 6,5 метров в высоту. Палеонтологи считают, что он весил более 70 тонн.

Источник: Science