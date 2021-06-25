Раніше невідомий вид людей знайшли вчені. Фото: Istock

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Ракурс

Палеоантропологи знайшли незвичайні скам’янілості людини, що жила приблизно 140−120 тис. років тому, і які не можна віднести до певного відомого виду.

Вчені з обережністю припускають, що це раніше невідомий проміжний вид Homo Nesher Ramla, який міг заселяти Південно-Західну Азію в проміжку між 420 і 120 тис. років тому. Про це повідомляє Science.

Вчені з дев’яти країн провели дослідження декількох скам’янілостей, виявлених на стоянці Нешер Рамла епохи середнього плейстоцену. У розпорядженні дослідників опинилася майже повна права тім’яна кістка й чотири фрагменти лівої, а також майже ціла нижня щелепа.



Їх виявили в нижньому археологічному шарі разом із кістками тварин і кремінними знаряддями. Загальна морфологія тім’яних кісток вказує на архаїчний низький звід черепа, що є типовим для людей середнього плейстоцену й суттєво відрізняється від Homo sapiens. Нижня щелепа також показує схожість із деякими рисами від неандертальців.



Це вказує на унікальне поєднання архаїчних і неандертальських рис, що підтверджують існування місцевої Левантійської популяції людей наприкінці середнього плейстоцену. Скам’янілості з Нешер Рамле закривають пробіл в археологічному літописі. Вони можуть належати до збереженої до 140−120 тис. років тому популяції середньоплейстоценових Homo Південно-Західної Азії, що з’явилася в регіоні приблизно 420 тис. років тому, і яка внесла генетичний внесок в інші види.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий вид динозаврів-гігантів знайшли в Австралії — австралотитан (Australotitan cooperensis), довжиною з баскетбольний майданчик, жив в Австралії 96 млн років тому. Динозавр був 30 метрів у довжину і 6,5 метрів у висоту. Палеонтологи вважають, що він важив понад 70 тонн.

Джерело: Science