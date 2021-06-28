Ждем новую смертоносную волну — ВОЗ о дельта-штамме COVID-19

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Ракурс

Коронавирусная штамм Delta присутствует в 92 странах. Он может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 26 по 27 июня ВОЗ зарегистрировала минимальное количество случаев COVID-19 в мире с февраля 2021 года. В большинстве стран Европы число инфицированных, госпитализированных и умерших снизилось к «невиданному с прошлого лета уровня», сообщает The Guardian.

Впрочем, Германия закрыла границы для португальцев, поскольку на дельта-вариант COVID-19 в Португалии пока приходится более 70% новых случаев заболевания. В Каталонии эта доля составляет уже 20% случаев заражения. Чиновники прогнозируют, что этот вариант COVID-19 может стать доминирующим в регионе уже через месяц.

The Guardian заявляет, что вариант дельта станет доминирующим штаммом в Греции до середины августа.

В Индонезии также зафиксировали новый рекорд заболеваемости из-за дельта-штамма — более 21 тыс. новых случаев. Подобные всплески происходят в России, Таиланде и Малайзии.

Дельта-штамм COVID-19 заставил власти Австралии и Новой Зеландии усилить карантин. В Израиле также отреагировали на новую угрозу: повторно ввели требование носить маски в закрытых общественных местах.

«Ракурс» сообщал, что 18 июня в ВОЗ заявили: дельта-вариант COVID-19 становится доминирующим в мире.

Коронавирусная болезнь в таком случае приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. Медики заявили об изменениях в симптоматике заболевания из-за дельта-штамма.

Источник: The Guardian