Чекаємо нову смертоносну хвилю — ВООЗ про дельта-штам COVID-19

https://racurs.ua/ua/n156702-chekaiemo-novu-smertonosnu-hvylu-vooz-pro-delta-shtam-covid-19.html

Ракурс

Коронавірусний штам Delta присутній у 92 країнах. Він може стати причиною нової смертоносної хвилі в країнах від Індонезії до Росії, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

З 26 по 27 червня ВООЗ зареєструвала найменше випадків COVID-19 в світі з лютого 2021 року і в більшості країн Європи число інфікованих, госпіталізованих і померлих знизилося до «небаченого з минулого літа рівня», повідомляє The Guardian.

Утім, Німеччина закрила кордони для португальців, оскільки на дельта-варіант COVID-19 в Португалії наразі припадає понад 70% нових випадків захворювання. У Каталонії ця частка становить вже 20% випадків зараження. Чиновники прогнозують, що цей варіант COVID-19 може стати домінуючим в регіоні вже через місяць.

The Guardian заявляє, що варіант дельта стане домінуючим штамом в Греції до середини серпня.

В Індонезії також зафіксували новий рекорд захворюваності через дельта-штам — більше 21 тис. нових випадків. Подібні сплески відбуваються в Росії, Таїланді та Малайзії.

Дельта-штам COVID-19 змусив владу Австралії і Нової Зеландії посилити карантин. В Ізраїлі також відреагували на нову загрозу: повторно ввели вимогу носити маски в закритих громадських місцях.

«Ракурс» повідомляв, що 18 червня в ВООЗ заявили: дельта-варіант COVID-19 стає домінуючим у світі.

Коронавірусних хвороба у такому випадку призводить до значного підвищення ризику потрапляння в лікарню. Медики заявили про зміни в симптоматиці захворювання від дельта-штаму.

Джерело: The Guardian