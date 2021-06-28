Зе — убийца Конституции — не все обрадовались президенту в Раде, скриншот видео

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Ракурс

В День Конституции Украины в парламенте состоялось торжественное заседание. Под куполом Рады собрался действующий и бывший политический истеблишмент страны, в частности, президент Владимир Зеленский, нардепы нескольких созывов.

Среди них были и представители второго созыва, которые принимали Основной Закон в 1996 году.

Экс-нардеп и диссидент Степан Хмара и еще несколько бывших народных избранников пришли на торжества в футболках с надписью «Зе — убийца Конституции».

Хмара — нардеп трех созывов Рады. 5 декабря 2019 года он раскритиковал действующую власть, назвав ее «шпаной ликвидаторов, которая пойдет под трибунал».

В Раду отметить 25-летие принятия Конституции пришли президенты Украины Зеленский, Кучма, Ющенко и Порошенко.