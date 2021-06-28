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Ракурс
Зе – вбивця Конституції – не всі раділи президенту в Раді, скріншот відео

Зе — вбивця Конституції — не всі зраділи президенту в Раді (ФОТО)

28 чер 2021, 12:32
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У День Конституції України в парламенті відбулося урочисте засідання. Під куполом Ради зібрався чинний та колишній політичний істеблішмент країни, зокрема, президент Володимир Зеленський, нардепи кількох скликань. Серед них були й представники другого скликання, які ухвалювали Основний Закон у 1996 році.

Екс-нардеп та дисидент Степан Хмара і ще декілька колишніх народних обранців прийшли на урочистості у футболках з написом «Зе — вбивця Конституції».

Зе – вбивця Конституції – не всі раділи президенту в Раді, фото — Телеграф

Зе – вбивця Конституції – не всі раділи президенту в Раді, фото — Телеграф

Хмара — нардеп трьох скликань Ради. 5 грудня 2019 року він розкритикував чинну владу, назвавши її «шпаною ліквідаторів, на яку чекає трибунал».

У Раду відзначити 25-річчя ухвалення Конституції прийшли сьогодні президенти України Зеленський, Кучма, Ющенко та Порошенко.

Зе – вбивця Конституції – не всі раділи президенту в Раді, скріншот відео


Зе – вбивця Конституції – не всі раділи президенту в Раді, скріншот відео

Зе – вбивця Конституції – не всі раділи президенту в Раді, скріншот відео

Джерело: Ракурс


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