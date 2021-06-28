В Раде похвастались архивным фото в день принятия Конституции. Фото: Голос Украины

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Ракурс

День Конституции отмечает Украина сегодня, 28 июня. В 1996 году Верховная Рада приняла основной закон страны.

В тот день 25 лет назад в 9.18 после 24 часов непрерывной работы парламент принял и вел в действие Конституцию Украины. Из-за постоянных разногласий парламентарии голосовали по 10 раз, чтобы прийти к единому мнению. Об этом сообщает газета «Голос Украины».

Когда же табло высветило «за» — 315 голосов, председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил: «Есть Конституция!». Ровно в 9:30 под куполом парламента начала играть мелодия Михаила Вербицкого, которая конституционно получила статус государственного гимна Украины.

Газета опубликовала архивные фото того важного для Украины дня. Первое фото было сделано 28 июня 1996 года — утром после голосования.

Второе фото было сделано сегодня после торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины.

Также «Голос Украины» опубликовал ряд ярких фотографий, которые были сделаны в тот важный день 25 лет назад.

Напомним, сегодня бывший нардеп и диссидент Степан Хмара и еще несколько бывших народных избранников пришли на торжества в футболках с надписью «Зе — убийца Конституции».

Источник: «Голос Украины»