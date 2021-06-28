У Раді похвалилися архівним фото у день ухвалення Конституції. Фото: Голос України

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День Конституції відзначає Україна сьогодні, 28 червня. У 1996 році Верховна Рада прийняла Основний закон країни.

Того дня 25 років тому о 9.18 після 24 годин безперервної роботи парламент ухвалив та вів у дію Конституцію України. Через постійні розбіжності парламентарії голосували по 10 разів, щоб прийти до єдиної думки. Про це повідомляє газета «Голос України».

Коли ж табло висвітило «За» — 315 голосів, голова Верховної Ради Олександр Мороз оголосив: «Є Конституція!». Рівно о 9:30 під куполом парламенту почала грати мелодія Михайла Вербицького, яка конституційно отримала статус державного гімну України.

Газета опублікувала архівні фото того важливого для України дня. Перше фото було зроблене 28 червня 1996 року — вранці після голосування.

Друге фото було зроблене сьогодні після урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

Також «Голос України» опублікував низку яскравих фотографій, які були зроблені того важливого дня 25 років тому.

Нагадаємо, сьогодні колишній нардеп та дисидент Степан Хмара і ще декілька колишніх народних обранців прийшли на урочистості у футболках з написом «Зе — вбивця Конституції».

Джерело: «Голос України»