В шортах и купальниках — в Карпатах продолжается лыжный сезон (ФОТО)https://racurs.ua/n156735-v-shortah-i-kupalnikah-v-karpatah-prodoljaetsya-lyjnyy-sezon-foto.htmlРакурс
Погода в Карпатах позволяет устроить катание на лыжах и сноубордах. Зимние развлечения отдыхающие в шортах и купальниках проводят на так называемом снежном языке Драгобрата.
Это место в украинских Карпатах расположено на Свидовце, точнее — это курорт Драгобрат за перемычкой у верхней станции Карпатской Чайки, пишет «Укринформ».
Обычно снег здесь держался до начала июня, но в этом году из-за природных аномалий одновременное катание на лыжах и загорание в купальнике стало возможным и в конце июня.
Снежный язык образован из остатков снежного покрова и расположен в ледниковом каньоне, поэтому хорошо сохраняется и долго не тает.
Напомним, погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.
Источник: «Укринформ»