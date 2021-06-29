В шортах и купальниках – в Карпатах продолжается лыжный сезон. Фото: Укринформ

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Ракурс

Погода в Карпатах позволяет устроить катание на лыжах и сноубордах. Зимние развлечения отдыхающие в шортах и ​​купальниках проводят на так называемом снежном языке Драгобрата.

Это место в украинских Карпатах расположено на Свидовце, точнее — это курорт Драгобрат за перемычкой у верхней станции Карпатской Чайки, пишет «Укринформ».

Обычно снег здесь держался до начала июня, но в этом году из-за природных аномалий одновременное катание на лыжах и загорание в купальнике стало возможным и в конце июня.

Снежный язык образован из остатков снежного покрова и расположен в ледниковом каньоне, поэтому хорошо сохраняется и долго не тает.

Напомним, погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.

Источник: «Укринформ»