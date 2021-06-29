У шортах та купальниках — в Карпатах триває лижний сезон. Фото: Укрінформ

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Погода в Карпатах дозволяє влаштувати катання на лижах та сноубордах. Зимові розваги відпочивальники у шортах та купальниках проводять на так званому сніжному язику Драгобрату.

Це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці, точніше — це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки, пише «Укрінформ».

Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику стало можливим і в кінці червня.

Сніжний язик утворений із залишків снігового покриву та розташований у льодовиковому каньйоні, тому добре зберігається і довго не тане.

Нагадаємо, погода в липні 2021 року прогнозується спекотна з середньою температурою 20−25° тепла, в горах буде 13−18° вище нуля. Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму.

Джерело: «Укрінформ»