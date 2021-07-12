Будьте людьми в отпуске — Разумков напомнил нардепам правила поведения

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Ракурс

Накануне летних отпусков народных депутатов спикер Рады Дмитрий Разумков напомнил коллегам о правилах вежливого поведения на каникулах.

Разумков намекнул на случай с «одним из нардепов», который попал в скандал с управлением авто в нетрезвом состоянии. Спикер не назвал фамилии коллеги, но, очевидно, что речь идет о ДТП с нардепом Александром Юрченко, который на прошлой неделе попал в скандал во Львове. Подозревают, что Юрченко руководил авто под наркотиками. Кроме того, были подозрения в нетрезвом управлении и по поводу нардепа-«слуги» Евгения Брагара.

Жаль, что в украинском законодательстве нет нормы, которая действительно могла бы очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег. Надо поработать и внести изменения. Уголовная ответственность и решение суда относительно приговора является основанием для того, чтобы нардеп потерял свой мандат. Будем откровенны — нас избирали люди и надо, что нам не стыдно было в глаза смотреть — в округах и на отдыхе. Обращаюсь к коллегам. Приближается работа в регионах и сезон отпусков. Каждый пусть думает, что он делает. Чтобы потом не краснела вся Рада и власть, — сообщил 12 июля на заседании согласительного совета Разумков.

Между тем народный депутат Юрченко впервые прокомментировал совершение ДТП во Львове, после чего его и начали подозревать в употреблении наркотиков. В «ТСН. Утро» Юрченко возмутился тем, что «два дня страна делает из него наркомана».

Он утверждает, что водитель поврежденного авто якобы угрожал ему и даже ударил девушку, которая с ним была. Видеодоказательства обещает добавить позже и заявляет, что девушка уже написала заявление на водителя.

Юрченко назвал результаты теста подделкой по заказу второго участника аварии. Депутат пытается доказать свою невиновность с помощью двух отрицательных тестов на наркотики, которые он сдал через несколько дней после аварии. Эксперты в эффективности таких тестов сомневаются.