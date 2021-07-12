Будьте людьми у відпустці – Разумков нагадав нардепам правила поведінки, фото — Гордон

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Ракурс

Напередодні літніх відпусток народних депутатів спікер Ради Дмитро Разумков нагадав колегам про правила чемної поведінки на канікулах.

Разумков натякнув на випадок з «одним з нардепів», який потрапив у скандал із керуванням авто напідпитку. Спікер не назвав прізвища колеги, але, очевидно, що йдеться про ДТП із нардепом Олександром Юрченком, який минулого тижня потрапив у скандал у Львові. Підозрюють, що Юрченко керував авто під наркотиками. Крім того, були підозри у нетверезому керуванні і стосовно нардепа-«слуги» Євгена Брагара.

Шкода, що в українському законодавстві немає норми, яка дійсно могла б очищати Верховну Раду від таких вчинків і дій таких колег. Треба попрацювати і внести зміни. Кримінальна відповідальність і рішення суду щодо вироку є підставами для того, щоб нардеп втратив свій мандат. Будемо відверті — нас обирали люди і треба, що нам несоромно було в очі дивитися — на округах і на відпочинку. Звертаюся до колег. Наближається робота в регіонах і сезон відпусток. Кожний нехай думає, що він робить. Щоб потім не червоніла вся Рада і влада, — повідомив 12 липня на засіданні погоджувальної ради Разумков.

Тим часом народний депутат Юрченко вперше прокоментував скоєння ДТП у Львові, після чого його й запідозрили у вживанні наркотиків. У «ТСН. Ранок» Юрченко обурився тим, що «два дні країна робить з нього наркомана».

Він стверджує, що водій пошкодженого авто нібито погрожував йому та навіть вдарив дівчину, яка з ним була. Відеодокази обіцяє додати пізніше й додає, що дівчина вже написала заяву на водія.

Юрченко на звинувачення у вживанні наркотиків переконує, що не робив цього ніколи в житті. Результати тесту він називає підробкою на замовлення другого учасника аварії. Депутат намагається довести свою невинуватість за допомогою двох негативних тестів на наркотики, які він здав за кілька днів після аварії. Експерти в ефективності таких тестів сумніваються.