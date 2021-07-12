Миддлтон, Уильям, Бекхэм и Том Круз — фото вип-фанатов Англии в финале Евро

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Кейт Миддлтон, принц Уильям и их сын Джордж посетили финальный матч Евро-2020. Поединок на «Уэмбли» собрал в вип-ложе арены немало мировых знаменитостей.

Семилетний принц Джордж пришел на футбол во второй раз за неделю. В минувшую среду он вместе с родителями — принцем Уильямом и Кейт Миддлтон — посетил полуфинал с Данией.

Члены британской королевской семьи бурно радовались голу на третьей минуте матча, который приблизил их команду к победе.

Кейт Миддлтон и принца Уильям называют спортивной семьей. Они часто посещают спортивные события, например, на прошлых выходных герцог и герцогиня Кембриджские побывали на финальных матчах Уимблдона.

На финал семилетний Джордж надел костюм, белую рубашку и полосатый галстук, копируя отца.

Кроме того, на вип-трибуне заметили Дэвида Бекхэма — многолетнего капитана сборной Англии, его друга, актера Тома Круза и президента ФИФА Джанни Инфантино.

После серии пенальти, в которой победила Италия, немало английских болельщиков на трибунах «Уэмбли», и в фанзонах плакали. Члены королевской семьи поблагодарили сборной Англии аплодисментами.

В Instagram принц Уильям поздравил сборную Италии с победой и поддержал сборную Англии.